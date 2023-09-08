Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве ко Дню города

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В преддверии Дня города в Москве промыли около двух тысяч инженерных сооружений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проведены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В мероприятиях задействовали около 500 специалистов и 200 единиц техники. Городские объекты промывали с применением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин.

Промывку знаков, информационных щитов, указателей, буферов безопасности, шумозащитных экранов и других осуществляли дорожные службы. Московские памятники и фонтаны промыли вручную по особой технологии. При проведении работ использовались средства, которые не повреждают поверхности.

В дни празднования 876-летия Москвы в усиленном режиме будут работать городские службы. В круглосуточном режиме в городе будут осуществлять дежурство 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят специальной техникой и аварийными источниками электроснабжения.



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