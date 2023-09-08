Москвичам напомнили об ограничениях на дорогах из-за проведения парада трамваев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 9 сентября, в Москве состоится парад трамваев, в связи с чем на ряде улиц будет временно закрыто движение на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение будет временно перекрываться с 11:30 до 12:30 на участках. Ограничения продлятся не более 10 минут. Так, проехать нельзя будет на:

Новомосковской улице;

улице Валентины Леонтьевой;

6-м Останкинском переулке;

Останкинском проезде;

Продольном проезде;

улице Сергея Эйзенштейна;

1-м Сельскохозяйственном проезде.

Водителям рекомендовали заблаговременно планировать маршруты или отложить поездки на личном транспорте на территориях ограничений.

Второй парад трамваев пройдет в Москве в День города, 9 сентября. Исторические вагоны проследуют от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Колонна трамваев отправится в 11:30. Выставка пройдет с 12:00 до 17:00 по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 9, строение 8.