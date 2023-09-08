08 сентября, 10:34Транспорт
Москвичам напомнили об ограничениях на дорогах из-за проведения парада трамваев
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В субботу, 9 сентября, в Москве состоится парад трамваев, в связи с чем на ряде улиц будет временно закрыто движение на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Движение будет временно перекрываться с 11:30 до 12:30 на участках. Ограничения продлятся не более 10 минут. Так, проехать нельзя будет на:
- Новомосковской улице;
- улице Валентины Леонтьевой;
- 6-м Останкинском переулке;
- Останкинском проезде;
- Продольном проезде;
- улице Сергея Эйзенштейна;
- 1-м Сельскохозяйственном проезде.
Водителям рекомендовали заблаговременно планировать маршруты или отложить поездки на личном транспорте на территориях ограничений.
Второй парад трамваев пройдет в Москве в День города, 9 сентября. Исторические вагоны проследуют от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Колонна трамваев отправится в 11:30. Выставка пройдет с 12:00 до 17:00 по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 9, строение 8.
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