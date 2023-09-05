Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ряд улиц перекроют в Москве из-за парада трамваев в период с 23:00 5 сентября до 02:00 6 сентября и 9 сентября с 11:30 до 12:30. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, перекрытия введут на Новомосковской улице в районе владения 7А, строения 26, на 1-й Останкинской улице, на улице Валентины Леонтьевой и в безымянном проезде в районе дома 8, корпуса 3, на улице Академика Королева. Также автомобилисты не смогу проехать в проезде в районе дома 8А, расположенном на улице Академика Королева.

Перекрыты будут 6-й Останкинский переулок от дома 2А на улице Академика Королева до дома 26, строения 2, на 1-й Останкинской улице. Не будет движения по Останкинскому проезду в районе пересечения с Продольным проездом, по безымянным проездам в районе дома 121А на проспекте Мира и рядом с парковкой № 9511.

Автомобили не смогут проехать через Продольный проезд около парковкой № 9506. Помимо этого, перекроют улицу Сергея Эйзенштейна рядом с домом 1 и 1-й Сельскохозяйственный проезд от улицы Сергея Эйзенштейна до Сельскохозяйственной улицы.

В Дептрансе добавили, что перекрытия будут краткосрочными, не более 10 минут.

Ранее сообщалось, что второй парад трамваев состоится в Москве в День города, 9 сентября. Исторические вагоны направятся от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Колонна трамваев поедет в 11:30. Выставка состоится с 12:00 до 17:00 по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 9, строение 8.

По словам заммэра Максима Ликсутова, на выставке в депо все желающие смогут сфотографироваться с редкими моделями трамваев.