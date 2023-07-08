Свыше 150 тысяч зрителей посетили Парад ретротранспорта в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 150 тысяч зрителей посетили Парад ретротранспорта и выставку исторической техники на Чистопрудном бульваре, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Парады ретротранспорта, которые мы организуем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, всегда вызывают большой интерес у горожан и туристов, собирают десятки тысяч зрителей. В этом году колонна исторических трамваев и машин разных времен вновь проехала от метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. На праздник собралось свыше 150 тысяч человек", – цитируется в сообщении заявление заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что в параде участвовали около 50 единиц ретротехники. Среди них было 14 трамвайных вагонов.

Ранее сообщалось, что в параде ретротранспорта в Москве примет участие конный трамвай. Это экспонат столичного Музея Транспорта. Интерьер в нем полностью соответствует оригинальному.