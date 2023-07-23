Собянин: основное здание Музея транспорта Москвы откроется в конце 2024 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Основное здание Музея Транспорта Москвы откроется в конце 2024 года в гараже Мельникова на Новорязанской улице, 27. Об этом Сергей Собянин написал в своем телграм-канале.

Он уточнил, что в музее будет постоянная экспозиция, посвященная системе и истории транспорта. В данный момент здание реставрируют, напомнил градоначальник.

Мэр поделился, что один из этажей будет посвящен истории метро Москвы. Специалисты сейчас закончили реставрацию вагонов "Номерной" и "Еж3". Последний использовался до 2020 года, а "Номерные" курсируют до сих пор. По мнению Собянина, они являются классикой столичной подземки.

В сообщении уточняется, что экспонаты будут открыты и доступны для изучения посетителей. Внутри вагонов подготовят мини-выставку, их техническое устройство можно будет изучить через прозрачные перегородки и люки.



Ранее мэр подписал указ о выделении гранта на организацию 36-й Московской международной книжной ярмарки. Мероприятие состоится с 30 августа по 3 сентября в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной.

До этого стало известно, что Музеи Московского Кремля (ММК) вновь открыты для посетителей. Для гостей доступны Оружейная палата, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", музеи-соборы, тематические и обзорные экскурсии.

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