Жителям Москвы рассказали, как в столице отпразднуют День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва широко отпразднует свое 876-летие. Ближайшие три дня станут самыми яркими за эту осень и наиболее насыщенными культурными и развлекательными мероприятиями, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Концерты и спектакли, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, игры, фестивали, встречи со звездами эстрады и телевидения, знаменитыми учеными и спортсменами – это лишь часть бесплатных событий, которые ждут жителей столицы и туристов. День города отметят на 26 площадках во всех округах", – отмечается в сообщении.

На mos.ru рассказали, что город готов к празднику. Улицы украшены цветочными арками, арт-объектами, флагами и поздравительными плакатами. На Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе установили самые большие и красивые цветники.

Также желающие смогут в праздничные дни посетить гастрономическую программу и попробовать там жаренного на углях цыпленка по-московски, десерт "Московские купола", шашлык "Кремлевский" и многое другое.

Во время празднования Дня города жители смогут комфортно передвигаться по столице. Однако 9 и 10 сентября из-за мероприятий изменится схема движения на некоторых улицах. Несмотря на это, городской транспорт продолжит работать без перерывов. С 8 по 10 сентября будут действовать сниженные тарифы на аренду велосипедов.

В субботу и воскресенье горожане смогут увидеть парады трамваев, речных судов, поездов метро и выставку ретротранспорта. Полную программу мероприятий можно найти на mos.ru в спецпроекте, посвященном 876-летию Москвы.

На трех главных площадках празднования Дня города – на Поклонной горе, в "Лужниках" и парке искусств "Музеон" – пройдут большие концерты и масштабные мероприятия.

В субботу, 9 сентября, на Поклонной горе выступят Филипп Киркоров, Gayazov$ brother$, Люся Чеботина, IOWA, DABRO, Стас Костюшкин, Алсу, Mia Boyka, Юлия Савичева, Тося Чайкина, группа "Блестящие", Митя Фомин, Артем Качер, Зара, NLO, Жасмин, Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Kamazz и другие.

В воскресенье, 10 сентября, выступят Денис Майданов, Алсу, Александр Иванов и группа "Рондо", Жасмин, группа "Тутси", Елена Воробей, Сергей Куренков, Виктор Дорин, Слава, Анита Цой, Гузель Хасанова, Михаил Шуфутинский и другие артисты. Кроме того, на концерте выступят участники Всероссийского вокального конкурса "Звезда": Дениза Хекилаева, Екатерина Долженкова и группа "Трубачи".

В "Лужниках" 9 сентября концерт начнется в 18:00. На сцену выйдут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и другие. Также состоится сольный концерт группы "Руки вверх!".

В "Музеоне" пройдет "Движ фест". 9 сентября концерты состоятся с 12:00 до 22:00, 10 сентября – с 15:00 до 21:00.

Помимо этого, с 8 по 10 сентября пройдут завершающие дни Урбанфорума. Горожане смогут принять участие в танцевальных мероприятиях, прослушать хорошую музыку.

День города отметят в парках, библиотеках, культурных центрах, музеях, ВДНХ. Также более 40 концертов пройдут в детских школах искусств. Кроме того, аттракционы на ВДНХ и в 21 парке 9 и 10 сентября будут работать бесплатно. 9 сентября на центральной площади городского променада парка "Остров мечты" пройдет бесплатный концерт.

В рамках празднования Дня города на Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль "Добрая Москва". На этом мероприятии 40 крупных организаций расскажут о необходимости развития благотворительности в современном обществе. Также для жителей и гостей столицы пройдут творческие мастер-классы, в том числе будет работать ярмарка с товарами, сделанными руками подопечных фондов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные службы переведут в усиленный режим работы в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города. В круглосуточном режиме в городе будут осуществлять дежурство 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят специальной техникой и аварийными источниками электроснабжения.



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