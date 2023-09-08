Несколько улиц перекроют в Москве из-за празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве перекроют движение на некоторых улицах по причине празднования Дня города. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

9 сентября в центре Москвы с 08:00 и до завершения празднования перекроют съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора, а с 18:00 до конца Дня города – Проектируемый проезд № 2309 и улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, переулок Хользунова. Кроме того, ограничат движение на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте. Также с 00:01 8 сентября оставить машину там будет нельзя.

На западе столицы 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 22:00 закроют для автомобилей улицу Генерала Ермолова и боковой проезд Кутузовского проспекта от дома 1а до дома 1б на площади Победы. Также 9 и 10 сентября с 20:00 до 22:00 перекроют движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41. Там тоже нельзя будет парковаться.

В ТиНАО 9 сентября с 08:00 до 16:00 заблокируют проезд по Молодежной и Березовой улицам, а 10 сентября с 08:00 до 22:00 – Театральной.

При этом проезд закроют также из-за парада трамваев 9 сентября. Тогда с 11:30 до 12:30 не больше чем на 10 минут будут перекрывать участки улиц Новомосковской, Валентины Леонтьевой, Сергея Эйзенштейна, а также 6-го Останкинского переулка, Останкинского, Продольного и 1-го Сельскохозяйственного проездов.

Ранее стало известно, что на участках улиц Новокрюковской и Логвиненко, а также Проектируемого проезда № 898 в Зеленограде ограничили движение до 6 августа 2024 года. Это связано с проведением мероприятий по восстановлению инженерных сетей.

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