Схема движения изменится на некоторых улицах Пресненского района Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая дорога по проспекту Багратиона позволит водителям быстрее добираться из области в Пресненский район Москвы. Бессветофорная 10-километровая трасса соединит западную часть Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Шестиполосная магистраль пройдет от ТТК до развязки МКАД с Молодогвардейской улицей, а затем выйдет на северный обход Одинцова в Московской области. Альтернативная дорога сократит путь водителей из области в центр и обратно", – говорится в сообщении.

От трассы М-1 до Пресненского района теперь можно доехать за 15 минут вместо 45. В этой связи изменится схема движения в районе делового центра и на прилегающих набережных. Для равномерного распределения потока автомобилей съезд с внутренней стороны ТТК на Тестовскую улицу, в 1-й Красногвардейский и Шмитовский проезды будет перекрыт.

По этой дороге съехать можно будет только через улицу Эрисмана и на проспект Багратиона. Кроме того, не будет действовать поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра города.

Также будут перекрыты левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок и из Выставочного переулка на набережную. Благодаря новому двустороннему движению на участке между башнями и парком "Красная Пресня" появится возможность выезжать на Краснопресненскую набережную.

Помимо этого, поток машин на Новом Арбате разгрузится благодаря повороту со Смоленской набережной в Проточный переулок.

Ранее стало известно, что на участках улиц Новокрюковской и Логвиненко, а также Проектируемого проезда № 898 в Зеленограде ограничили движение до 6 августа 2024 года. Это связано с проведением мероприятий по восстановлению инженерных сетей.