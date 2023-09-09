В Москве состоялся парад теплоходов в честь Дня города

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 50 речных теплоходов приняли участие в параде судов в честь Дня города в столице, 9 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Парад речных судов на День города в Москве стал традицией. В этом году на Москве-реке в параде выстроились более 50 речных теплоходов, начиная с классического "Москвича" и заканчивая современными и роскошными круизными лайнерами. Суда прошли через весь исторический центр столицы.

"Этот парад стал особенным, так как впервые в нем приняли участие наши уникальные, самые современные в мире речные электросуда", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Возглавил колонну катер Ространснадзора. У причалов "Новоспасский", "Парк Горького" и у Южного речного вокзала для всех желающих были организованны развлекательные программы.

Также в честь Дня города в Москве проходит торжественный парад трамваев. Гости и жители столицы могут увидеть в праздничной колонне 10 трамваев разных поколений, произведенных в ХХ веке, и еще один представитель современности – трамвай KT3R "Кобра".