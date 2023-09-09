Во время празднования Дня города метро и МЦК будут работать всю ночь

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В ночь с 9 на 10 сентября поезда метро и МЦК будут ходить без перерыва. Это связано с празднованием Дня города в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо метро и МЦК, в обычном режиме будут работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта, три из них – в круглосуточном режиме. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на сайте Мосгортранса.

"С 9 по 10 сентября, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты всю ночь. На МЦК интервал движения поездов до 23:30 составит четыре минуты, после – восемь минут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в День города на Большой кольцевой линии проходит парад поездов. Сообщается, что в параде в параде принимают участие семь составов, среди которых есть как ретро-поезда, так и современные. В числе представленных поездов есть "Еж3", проехать на котором можно всего несколько раз в году.

Помимо этого, в День города проходит торжественный парад трамваев. Гости и жители столицы могут увидеть в праздничной колонне 10 трамваев разных поколений, произведенных в ХХ веке, и еще один представитель современности – трамвай KT3R "Кобра".