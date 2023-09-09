Москвичам рассказали, какие составы представят на параде поездов в метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Составы семи типов – "Сокольники", Еж-3, "Номерной", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020" – будут курсировать 9 и 10 сентября в честь Дня города в метрополитене. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Они будут ходить с 09:00 до 20:00 по Большой кольцевой линии в направлении против часовой стрелки", – отмечается в сообщении.

На mos.ru уточнили, что Московский метрополитен является один из мировых лидеров по темпам обновления вагонов метро. С 2010 в метро появилось свыше четырех тысяч новых вагонов. За все время существования Московского метрополитена пассажиров перевозили более 10 типов поездов. В ходе парада поездов, который проводится с 2015 года, каждый желающий может не только посмотреть на составы, но и прокатиться в них.

Возглавит парад именной ретропоезд "Сокольники", спроектированный специально к 75-летию московского метро. Внутри вагона установлены пружинные диваны, а салоны оформлены линкрустом. Те, кто не успеет прокатиться в ретропоезде по БКЛ, смогут сделать это в любой другой день на Сокольнической линии.

Составы типа Еж-3 раньше на регулярной основе ходили на Таганско-Краснопресненской линии. За время своей работы такие составы перевезли миллионы людей. Теперь поезд этой серии ходит несколько раз в год во время парадов, а также курсирует по Таганско-Краснопресненской линии метро в новогодние праздники.

Поезд "Номерной" состоит из серии вагонов типа 81–717/714. Ранее эти поезда были самыми массовыми в мире. Их назвали "номерными", так как впервые в истории отечественного метровагоностроения эти вагоны не получили буквенного обозначения. Кроме того, промежуточные вагоны не имели кабины машиниста. В связи с этим они вмещали на 10% пассажиров больше. Они рассчитаны на 330 человек вместо 262–264 пассажиров. Составы производили с устройствами автоматического регулирования скорости. Также в них впервые установили люминесцентное освещение. Там же появились аппараты экстренной связи пассажиров с машинистом. В настоящее время такие поезда можно встретить на некоторых ветках метро.

Каждый вагон поезда 81/740/741 "Русич" может перевозить порядка 370 человек. В этих поездах впервые применили сочлененную конструкцию кузова. Каждый вагон обустроили двойными ударопрочными стеклопакетами, а также двумя световыми линиями для равномерной освещенности салона. Звуковая информация дублируется световой индикацией над дверями и на бегущих строках. В более поздних модификациях этого поезда появились кондиционеры. "Русичи" можно встретить на Сокольнической, Арбатско-Покровской и Бутовской линиях.

Состав типа "Ока" состоит из вагонов 760-й серии. Они имеют традиционную для российского метро длину порядка 20 метров. Кузов выполнен из нержавеющей стали. На них установлен асинхронный привод российской разработки. Состав 81–760/761 "Ока" оборудован кондиционерами, которые способны обеззараживать воздуха. Эти поезда курсируют по Калининской, Солнцевской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Поезд нового поколения 765-й серии "Москва" оборудован усиленной шумоизоляции, улучшенной системой кондиционирования, снижения вибрации и адаптивного освещения. Поезда состава 81–765/766/767 "Москва" оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также сенсорными интерактивными мониторами. В настоящее время "Москва" перевозит пассажиров на Таганско-Краснопресненской, Некрасовской, Филевской, Калужско-Рижской и Сокольнической линиях.

Также на параде будет курсировать поезд 81–775/776/777 "Москва-2020". Его вагоны оборудованы сдвижными дверями вместо прислонно-сдвижных. Кроме того, створки увеличены на 15%. Стекла этих вагонов располагаются почти во всю высоту дверей. Также двери поезда оборудованы системой противозажатия. Впервые в московском метро в этом составе используются консольные LCD-дисплеи под потолком. Также впервые в поездах USB-разъемы установлены у каждого сиденья.

Поезда "Москва-2020" на 100% составляют парк Кольцевой и Большой кольцевой линий. Кроме того, они заменяют устаревшие составы на Калужско-Рижской линии.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 сентября, в Москве состоится парад трамваев, в связи с чем на ряде улиц будет временно закрыто движение на дорогах. Движение будет временно перекрываться с 11:30 до 12:30 на участках. Ограничения продлятся не более 10 минут.

Автомобилисты не смогут проехать по Новомосковской улице, улице Валентины Леонтьевой, 6-м Останкинском переулке, Останкинском проезде, Продольном проезде, улице Сергея Эйзенштейна, 1-м Сельскохозяйственном проезде.

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