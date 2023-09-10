В столице проводят экологическую акцию "Чистый дом"

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве проведут экологическую акцию "Чистый дом", в рамках которой участникам расскажут об ответственном потреблении. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участникам акции "Чистый дом", которая проводится в Москве, помогут освободить жилое пространство от ненужных вещей и расскажут об ответственном потреблении. Присоединиться к акции можно до 30 сентября. Отмечается, что собранные в рамках акции вещи отправят на переработку или на повторное использование.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что в 2023 году жители столицы вместе с эковолонтерами помогли собрать более 40 тонн вторичных ресурсов и отходов.

"Для всех жителей города мы впервые организовали экологическую акцию, к которой можно присоединиться не выходя из дома", — рассказал Левит.

В рамках акции москвичи могут сдать ненужные книги, одежду, пригодную для ношения, бытовую технику, медицинские кровати, ходунки, костыли, крупногабаритную мебель, а также макулатуру и пластик.

За участие в акции "Чистый дом" москвичи могут отправиться на экскурсию по промышленному комплексу компании "Вторалюминпродукт", самому крупному экотехнологическому предприятию в Европе.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций "Зеленая Москва". На него приглашаются стартапы из России, которые создают решения и технологии в области защиты окружающей среды.