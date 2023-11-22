Москвичи сдали более 1,5 тыс тонн на утилизацию через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Москвичи утилизировали и отправили на переработку уже больше 1,5 тысячи тонн предметов с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". Он позволяет жителям Москвы отправлять на переработку старую мебель, сломанную технику и электронику и даже отслужившие свой срок автомобили и пианино.

Как рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, самая популярная услуга у горожан – вывоз холодильников и стиральных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.