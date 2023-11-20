Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд подходит к концу. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, здание построили в конце XIX века, в нем долгое время жил театральный режиссер Константин Станиславский. Позже особняк закрыли, поскольку его нужно было восстановить, добавил мэр.

Также градоначальник отметил, что за год специалисты провели реставрацию фасадов, интерьеров и скульптур грифонов. Благодаря последним москвичи называли особняк "домом с пегасами". Само здание за все время своего существования пережило несколько пожаров и масштабных перестроек, но по архивным чертежам и фрагментам декора получилось вернуть исторический облик, отметил Собянин.

Он подчеркнул, что парадную лестницу собрали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Кроме того, отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу, метлахскую плитку в холлах на первом этаже.

Завершение всех работ планируется в следующем году, резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в Филях отреставрировали храм Покрова Пресвятой Богородицы. За два года работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы.

Уточняется, что храм снова открыт для гостей и жителей Москвы.

Москвичам рассказали о реставрации Дома Наркомфина