Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

В Москве 48 станций метро, которые являются объектами культурного наследия. О том, как сохраняют их исторический облик, в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Когда специалисты восстанавливают утраченные детали и элементы декора, они стараются сохранить их архитектурные особенности. Для этого используют архивные чертежи и фотографии. С 2011 года реставрационные работы проводили на более чем 20 станциях. Например, "Бауманской" вернули первоначальный вид: расчистили фасады и мраморную облицовку стен, восстановили подсветку в куполе центрального зала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.