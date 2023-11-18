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18 ноября, 14:30

Транспорт

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

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Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

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В Москве 48 станций метро, которые являются объектами культурного наследия. О том, как сохраняют их исторический облик, в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Когда специалисты восстанавливают утраченные детали и элементы декора, они стараются сохранить их архитектурные особенности. Для этого используют архивные чертежи и фотографии. С 2011 года реставрационные работы проводили на более чем 20 станциях. Например, "Бауманской" вернули первоначальный вид: расчистили фасады и мраморную облицовку стен, восстановили подсветку в куполе центрального зала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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