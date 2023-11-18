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18 ноября, 12:45

Транспорт

Новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Медведково" в Москве

Новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Медведково" в Москве

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Перехватывающую парковку установят у станции метро "Медведково" в Москве

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Перехватывающую парковку установят у станции метро "Медведково" в Москве. Там бесплатно смогут припарковаться автомобилисты, которые дальше продолжат путь на метро или МЦК.

Для использования перехватывающего тарифа необходимо выбрать нужную парковку со специальным значком в приложении "Парковки России". Где ранее появились новые перехватывающие парковки и как ими пользоваться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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