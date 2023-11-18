Новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Медведково" в Москве

Перехватывающую парковку установят у станции метро "Медведково" в Москве. Там бесплатно смогут припарковаться автомобилисты, которые дальше продолжат путь на метро или МЦК.

Для использования перехватывающего тарифа необходимо выбрать нужную парковку со специальным значком в приложении "Парковки России". Где ранее появились новые перехватывающие парковки и как ими пользоваться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.