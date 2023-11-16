Инвестор создаст в Зеленограде предприятие по выпуску стройматериалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы в рамках инвестиционного проекта передали в аренду инвестору два участка в Зеленограде площадью около 5,7 гектара, на которых он разместит производство по выпуску стройматериалов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"После реализации проекта на предприятии смогут работать 1,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект составит около 14,5 миллиарда рублей. Всего город предоставит инвестору 4 участка, 2 из которых уже выделены", – рассказал Ефимов.

Завод по выпуску строительных материалов должен появиться вдоль Середниковской улицы, расположенной на юге Зеленограда. Одна из четырех территорий уже оформлена по ставке "1 рубль в год", уточнил заммэра.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды двух участков площадью 2,99 и 2,69 гектара был заключен в сентябре на 5 лет.

"Всего компании планируется выделить около 36 гектаров земли, где суммарно будет построено примерно 360 тысяч квадратных метров недвижимости", – отметил Гаман.

Этот завод может стать первым в России "тихим" предприятием-парком, уверен руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что уровень шума снизят специальные современные решения. Также планируется минимизировать количество проезжающих по району грузовиков.

"Кроме того, здесь не будет вредных производственных циклов. Планируется, что на территории завода также возведут парк, выставочную зону, музей, кафе и научные лаборатории", – сказал Овчинский.

До этого Сергей Собянин вручил гендиректору концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей нового завода в индустриальном парке "Руднево" на востоке Москвы.

Также в церемонии приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Теперь уникальный завод площадью около 100 тысяч квадратных метров оснащен всем необходимым.

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