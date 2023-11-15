Девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Ростов"

Микроавтобус "Форд Транзит" столкнулся с легковушкой в Неклиновском районе Ростовской области. В результате аварии девять человек получили травмы, об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Там уточнили, что ДТП произошло в 08:20 по московскому времени на втором километре трассы Таганрог – Беглица. Предварительно, водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем "Лада Веста", который двигался в попутном направлении и совершал обгон.

Девять человек обратились к врачам за медпомощью, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на человека на МКАД утром 15 ноября. От полученных травм потерпевший скончался, правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

До этого пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Свободном в Амурской области. В результате аварии пострадали восемь человек, среди которых двое детей.

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