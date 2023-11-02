Электронные зачетки появились в вузах новых регионов РФ – СМИ

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Электронные зачетки появились в университетах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на направленное письмо в вузы от оператора платформы, разработанной "Ростелекомом".

По данным издания, вузы новых российских регионов начали подключать к электронной образовательной системе. Через нее студенты могут смотреть расписание занятий, данные зачетки, редактировать документы и слушать видеолекции.

В рассылке сообщается, что в высших образовательных учреждениях реализуется проект министерства науки и высшего образования РФ по внедрению типового облачного решения образовательной организации. Уточняется, что электронная система запущена в 11 учебных заведениях.

В марте ведомство утвердило перечень из 29 вузов в новых регионах, которые смогут выдавать дипломы о высшем образовании российского образца.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что для получения профессии в области IT достаточно учиться 4 года, в то время как для ряда инженерно-технических и естественно-научных специальностей необходим более длительный срок.

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, обучение инженерно-техническим и естественно-научным направлениям требует от 5 до 6 лет подготовки.

Магистратура в вузах РФ займет отдельное место в системе высшего образования