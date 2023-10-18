Автоэксперт рассказал о признаках провокации на взятку со стороны сотрудника ГИБДД

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Сотрудники Госавтоинспекции могут провоцировать нарушителя на дачу взятки и использовать для этого различные психологические приемы. Об этом "Газете.ру" сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"У каждого сотрудника Госавтоинспекции своя методика. Но общая черта – это психологическое нагнетание ситуации", – указал он.

Автомобилисту говорят, что его ждут тяжелые последствия, начинают якобы заполнять протокол о правонарушении. Сотрудники также могут пугать тем, что когда дело передадут в подразделение, то ничего не получится решить.

"Чаще всего речь идет о так называемых лишенческих статьях – за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу", – объяснил Шапарин.

Водителя призывают действовать быстро, пока он не успел свериться с законом или позвонить юристам. Сотрудники ГИБДД после провокации могут привлечь нарушителя уже по уголовной статье, предупреждает автоэксперт.

При этом Шапарин сомневается, что камеры, установленные в патрульных машинах, помогут водителю защититься от недобросовестных инспекторов. Это будет играть роль, если запись с них будет дублироваться на сторонние сервера, а просматривать их смогут сотрудники разных подразделений, считает он.

Ранее в главном управлении МВД России по Москве рассказали, что столичного полицейского подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере 19 миллионов рублей. Речь идет о служащем в ОМВД России по району Хамовники.

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