Концерт ко Дню матери в Кремлевском дворце соберет 6 тыс мам со всей страны

Фото: kremlinpalace.org

Концерт, приуроченный ко Дню матери, пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 21 ноября и соберет шесть тысяч мам со всей России. Об этом сообщила председатель объединения многодетных семей столицы Наталья Карпович, передает РИА Новости.

По ее словам, в концерте примут участие дети из многодетных семей, победители конкурсов, хор многодетных и команда КВН "Чудо-детки", также на сцену будут выходить известные люди со своими детьми.

Она считает, что с первого концерта появилась традиция, чтобы мамы во время мероприятия поднимали звездочки по числу рожденных детей. В этом году в ГКД зажжется свыше 30 тысяч звезд, сказала Карпович.

Также она отметила, что на выступлении пройдут награждения. Россияне получат награды матерей-героинь, "Родительской славы", а также общественную награду "Семья героев", которая вручается тем, у кого родители участвуют в СВО.

Ранее сообщалось, что в День матери, 26 ноября, в сети кинотеатров "Москино" покажут советские фильмы. Зрители увидят картины "Будьте моим мужем" в главной роли с Андреем Мировым и мелодраму "Мама вышла замуж" с Олегом Ефремовым.

Сеансы бесплатные, для их посещения необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте "Москино".

Сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию в День матери