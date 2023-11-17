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17 ноября, 11:15

Технологии

Первый мастер-класс проекта "Учебный день в ИТ-компании" провели для школьников в Москве

Первый мастер-класс проекта "Учебный день в ИТ-компании" провели для школьников в Москве

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Московских школьников познакомят с цифровыми проектами города. Первый мастер-класс в рамках проекта "Учебный день в ИТ-компании" уже провели.

Эксперты департамента информационных технологий Москвы рассказали о городской библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub. Это полноценный аналог популярных зарубежных площадок, которым ребята могут пользоваться, работая над учебными проектами.

В течение года для школьников проведут еще несколько таких встреч. На лекциях и мастер-классах им расскажут, как создают умные решения для мегаполиса, какие технологии при этом используют, а также какие возможности Москва может предоставить ИТ-специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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