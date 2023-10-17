В России хотят расширить срок действия скидки на штрафы за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России могут расширить срок действия скидки на штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые попали на камеры фиксации. С такой инициативой выступил глава института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT.

Эксперт уже направил соответствующее обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову. В нем Орлов уточнил, что скидка в размере 50% действует в течение 20 дней со дня выхода постановления о необходимости оплатить штраф.

Он объяснил, что такие условия в настоящее время установлены и в отношении штрафов, которые выписывают сотрудники ДПС, и в отношении штрафов, которые назначаются после фиксации нарушения камерами. Однако во втором случае извещение о необходимости произвести оплату может задержаться на почте, подчеркнул Орлов.

В такой ситуации гражданам приходится просить суд восстановить срок скидки. Кроме того, штраф могут назначить, когда человек уехал в другой субъект, тогда он точно не сможет в указанный срок проверить почту.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения срока действия скидки на штрафы до 30 дней в случае, если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью видеокамеры, и до 40 дней, – если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации", – написал он в письме.

Ранее стало известно, что столичные власти начали прорабатывать вместе с МВД вопрос идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений.

Эксперт по камерам видеофиксации Григорий Шухман рассказал, что один из вариантов – это идентификация по лицу, биометрии. При этом он заметил, что на самокатах часто ездят в масках, шлемах, и распознать нарушителя будет проблемой. Второй вариант идентификации – по самому средству индивидуальной мобильности.



В ГД РФ внесут законопроект об обязательной регистрации владельцев СИМ на "Госуслугах"