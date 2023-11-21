В МГД заявили, что реставрация станций метро сохраняет исторический облик Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реставрационные работы на станциях столичного метро позволяют сохранять исторический облик Москвы, рассказал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов, сообщает Агентство "Москва".

Он напомнил, что статус объектов культурного наследия РФ (ОКН) имеют 48 станций метро.

"С 2011 года реставрационные работы велись более чем на 20 объектах, они позволили кропотливо восстановить, сохранить элементы интерьеров станций, декора", – сказал он.

Депутат также подчеркнул, что транспортными объектами пользуются миллионы москвичей, поэтому так важно бережно относиться к ОКН.

"Для архитекторов, проектировщиков участие в разработке новой станции – это огромное событие, и вклад каждого специалиста в объект на самом деле очень весом", – указал Орлов.

По его словам, сейчас важно сохранять культурное наследие и вовремя ремонтировать и реставрировать станции. Он напомнил, что важно сохранять даже детали станций.

"Такие, например, как прекрасные оригинальные светильники на "Смоленской" или уникальные барельефы на "Новокузнецкой", – добавил вице-спикер столичного парламента.

Ранее про реставрационные работы в столичном метро рассказывал Сергей Собянин. Он привел в пример реконструкцию станции "Бауманская" и "Проспект Мира".

Он подчеркивал, что при восстановлении утраченных деталей и элементов декора специалисты стараются сохранить их архитектурные особенности. Для этого используют архивные чертежи и фотографии.

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