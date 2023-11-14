Более 50 храмов построили в Москве за пять лет – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 50 новых храмов построили в Москве за последние пять лет по программе строительства православных храмов. Об этом Сергей Собянин заявил во время заседания попечительского совета Фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы".

Он подчеркнул, что по данной программе велась активная работа. Город выделял участки, специалисты строили и обустраивали храмы.

Мэр считает, что новые храмы – это украшение столичных районов, также территория рядом с ними благоустраивается, там возводят спортивные и детские площадки, скверы, пешеходные дорожки.

Отмечается, что также проведена большая работа по реставрации храмов, многие из которых были закрыты. Всего отреставрировали 78 построек, на данный момент в процессе реставрации находятся еще 63.

Собянин подчеркнул, что речь идет о тех храмах, в работе с которыми принимает участие столичное правительство. Между тем еще десятки реставрируются за счет средств благотворителей, патриархии, частных инвесторов, уточнил он.

"В целом по Москве мы отреставрировали тысячи памятников истории и культуры", – сказал градоначальник.

По его данным, в построенных храмах много прихожан, это указывает на востребованность работы по строительству и реставрации храмов, ее продолжат.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мэру благодарность за происходящие в городе перемены. Он объяснил, что объекты культурного наследия реставрируются, строятся новые станции метро и жилые кварталы, парки и скверы благоустраиваются. Также специалисты строят дороги, расширяют тротуары. Программу строительства православных храмов в мегаполисе он назвал уникальной.

Ранее мэр сообщил, что храм Покрова Пресвятой Богородицы отреставрировали в Филях. Он напомнил, что нынешнее здание возвели в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Оно пережило две Отечественные войны и в последние годы остро нуждалось в реставрации.

До этого началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское". Строение стало первой каменной шатровой церковью в России.

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века