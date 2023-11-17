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17 ноября, 08:45

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Собянин: в Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Собянин: в Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

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В столице не прекращается работа по улучшению качества медицинской помощи. Помимо модернизации медучреждений, в Москве заботятся и о кадрах. Врачи общей практики проходят обучение и повышают квалификацию. Об этом своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что с 2021 года кадровый центр столичного Депздрава реализовал беспрецедентный по масштабам образовательный проект. В нем приняли участие примерно три тысячи врачей общей практики. Разработкой программы занимались ведущие врачи Москвы. Состояла она из тринадцати модулей по наиболее распространенным видам заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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