Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы

В столице, помимо музеев с мировым именем, таких как Третьяковка, есть большое количество выставочных пространств. Экспозиции постоянно меняются.

Например, в Музее Москвы открылась выставка "Куплю гараж". На ней можно узнать, как в советские годы он становился местом самовыражения и территорией свободы для миллионов людей. В гаражах не только оставляли машину, но и собирались с друзьями и даже устраивали творческие мастерские. Также на выставке можно увидеть легендарные автомобили из Музея транспорта.

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