Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 11:00

Транспорт

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы

Москвичам рассказали, какие бесплатные кружки и секции есть в столице

"Сити": на ВДНХ открылась выставка, посвященная моде XIX века

Церемонию "100 дней до Игр будущего" организовали на выставке "Россия"

Выставка "Куплю гараж" открылась в Музее Москвы

"Сити": выставка "Куплю гараж" в Музее Москвы

Москвичам рассказали о популярных кружках и секциях для детей и взрослых в столице

Посвященную советским гаражам выставку организовали в Музее Москвы

Акция "Московская музейная неделя" продлится с 13 до 19 ноября в столице

Фильм "Год рождения" вышел на экраны кинотеатров в РФ

В столице, помимо музеев с мировым именем, таких как Третьяковка, есть большое количество выставочных пространств. Экспозиции постоянно меняются.

Например, в Музее Москвы открылась выставка "Куплю гараж". На ней можно узнать, как в советские годы он становился местом самовыражения и территорией свободы для миллионов людей. В гаражах не только оставляли машину, но и собирались с друзьями и даже устраивали творческие мастерские. Также на выставке можно увидеть легендарные автомобили из Музея транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугтранспортвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика