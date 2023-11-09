Театр на Малой Ордынке представил музыкальный спектакль "Человек – амфибия"

Театр на Малой Ордынке представил премьеру – музыкальный спектакль "Человек – амфибия". Режиссером выступил Глеб Черепанов.

Это история о юноше по имени Ихтиандр, которого спасает талантливый ученый Сальватор, пересаживая ему жабры акулы. Затем Ихтиандр встречает красавицу Гутиэрре.

Чтобы возникло ощущение полного погружения в фантастическую сказку, сценографы тщательно поработали над декорациями. Ждут зрителей и яркие танцевальные номера. Показы состоятся 9, 11 и 26 ноября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.