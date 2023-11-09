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09 ноября, 08:00

Культура

Театр на Малой Ордынке представил музыкальный спектакль "Человек – амфибия"

Театр на Малой Ордынке представил музыкальный спектакль "Человек – амфибия"

Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

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Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

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Фестиваль кино стартовал в кинотеатре "Художественный"

Театр на Малой Ордынке представил премьеру – музыкальный спектакль "Человек – амфибия". Режиссером выступил Глеб Черепанов.

Это история о юноше по имени Ихтиандр, которого спасает талантливый ученый Сальватор, пересаживая ему жабры акулы. Затем Ихтиандр встречает красавицу Гутиэрре.

Чтобы возникло ощущение полного погружения в фантастическую сказку, сценографы тщательно поработали над декорациями. Ждут зрителей и яркие танцевальные номера. Показы состоятся 9, 11 и 26 ноября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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