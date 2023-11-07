07 ноября, 13:50Культура
"Сити": столичные театры подготовили три спектакля по произведениям Максима Горького
Столичные театры подготовили три спектакля по произведениям Максима Горького. Например, Театр Наций представил премьеру моноспектакля "Наше все. Горький. Детство". Эта постановка воплощена в форме историко-литературного вечера и дополнена комментариями к биографии писателя, фотографиями его семьи и мест, где он жил.
Еще одна премьера состоялась в театре "Современник" – там поставили пьесу "Мещане". Среди исполнителей главных ролей – Алена Бабенко, Александр Балуев, Иван Стебунов, Марина Лебедева, Сергей Гирин, Олег Феоктистов и другие.
Новым прочтением персонажей пьесы Максима Горького "На дне" поделился со зрителем художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов. В одноименном спектакле режиссер перенес все действие в современный мир, не поменяв ни слова в тексте Горького.
Подробнее – в программе "Сити".