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07 ноября, 13:50

Культура

"Сити": столичные театры подготовили три спектакля по произведениям Максима Горького

"Сити": столичные театры подготовили три спектакля по произведениям Максима Горького

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Столичные театры подготовили три спектакля по произведениям Максима Горького. Например, Театр Наций представил премьеру моноспектакля "Наше все. Горький. Детство". Эта постановка воплощена в форме историко-литературного вечера и дополнена комментариями к биографии писателя, фотографиями его семьи и мест, где он жил.

Еще одна премьера состоялась в театре "Современник" – там поставили пьесу "Мещане". Среди исполнителей главных ролей – Алена Бабенко, Александр Балуев, Иван Стебунов, Марина Лебедева, Сергей Гирин, Олег Феоктистов и другие.

Новым прочтением персонажей пьесы Максима Горького "На дне" поделился со зрителем художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов. В одноименном спектакле режиссер перенес все действие в современный мир, не поменяв ни слова в тексте Горького.

Подробнее – в программе "Сити".

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