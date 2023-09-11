"Тайны нашей эстрады": любовь – судьба Надежды Чепраги

Эта смуглая девушка уже в 16 лет покорила Европу, а к 20 годам стала примой советской эстрады. Поклонников у молодой звезды всегда было много: ей предлагали руку и сердце самые завидные женихи. Но выбрала она обычного питерского парня.

Как скромный ленинградец добился руки и сердца неприступной юной звезды? Чем молдавская школьница Надя покорила одну из самых главных площадок Европы – "Олимпию"? О чем она говорила с президентом Франции, пригласившим ее на танец? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".