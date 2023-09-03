03 сентября, 13:05Общество
"Раскрывая тайны звезд": любовь под грифом "секретно"
Иногда люди думают, что деньги и власть решают все. Но заставить любить они не могут.
В 1955 году в высшем эшелоне власти разразился скандал. Министра культуры СССР Георгия Александрова обвинили в участии в закрытых вечеринках в доме драматурга Константина Кривошеина. Туда приглашались молодые девушки из
театральных и хореографических училищ, которых спаивали и склоняли к интимным связям.
Каких женщин предпочитали вожди народа? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд