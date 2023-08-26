13:00Культура
"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Маргариты Тереховой
Маргарита Терехова была настоящей дивой советского экрана, которая никого не могла оставить равнодушным. Где бы она не появлялась, жизнь вокруг нее начинала "кипеть" с утроенной силой.
Тереховой восхищались мужчины и завидовали женщины. Но сама актриса относилась к своей внешности скорее, как
к рабочему инструменту, а не дару небес.
О жизни и творческом пути актрисы – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд