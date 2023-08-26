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Культура

"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Маргариты Тереховой

"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Маргариты Тереховой

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Маргарита Терехова была настоящей дивой советского экрана, которая никого не могла оставить равнодушным. Где бы она не появлялась, жизнь вокруг нее начинала "кипеть" с утроенной силой.

Тереховой восхищались мужчины и завидовали женщины. Но сама актриса относилась к своей внешности скорее, как
к рабочему инструменту, а не дару небес.

О жизни и творческом пути актрисы – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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