"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Маргариты Тереховой

Маргарита Терехова была настоящей дивой советского экрана, которая никого не могла оставить равнодушным. Где бы она не появлялась, жизнь вокруг нее начинала "кипеть" с утроенной силой.

Тереховой восхищались мужчины и завидовали женщины. Но сама актриса относилась к своей внешности скорее, как

к рабочему инструменту, а не дару небес.

О жизни и творческом пути актрисы – в программе "Раскрывая тайны звезд".