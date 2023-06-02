Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Культура

"Юмор на все времена": Анатолий Папанов

"Юмор на все времена": Анатолий Папанов

Фильм "Реинкарнация. Новая глава" выйдет в российский прокат в июле

"Ночью Сити": куда пойти летом

Известные артисты прочитали Островского в рамках акции "Библионочь"

"Звезды советского экрана": "За двумя зайцами"

"Тайны кино": Наталья Гундарева, Валентина Телегина, Людмила Чурсина

"Тайны нашей эстрады": кто и за что "заказал" Марка Бернеса

Триллер "Кентавр" с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат летом 2023 года

Новости часа: ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет

"Тайны нашей эстрады": почему эстрадные певцы порой пели не своими голосами

В программе "Юмор на все времена" расскажут об актере, который сыграл таких персонажей, как Киса Воробьянинов, Лелик, Копалыч и многие другие. В кино и театре образы, которые он создал, стали по-настоящему народными. Причем, ему одинаково хорошо удавались как комедийные роли, так и драматические.

Как актеру, прошедшему войну, удалось сохранить легкое отношение к жизни? Из-за чего с самого начала их знакомство с Андреем Мироновым не заладилось и что сделало их настоящими друзьями? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

Читайте также
Программа: Юмор на все времена
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика