"Юмор на все времена": Анатолий Папанов

В программе "Юмор на все времена" расскажут об актере, который сыграл таких персонажей, как Киса Воробьянинов, Лелик, Копалыч и многие другие. В кино и театре образы, которые он создал, стали по-настоящему народными. Причем, ему одинаково хорошо удавались как комедийные роли, так и драматические.

Как актеру, прошедшему войну, удалось сохранить легкое отношение к жизни? Из-за чего с самого начала их знакомство с Андреем Мироновым не заладилось и что сделало их настоящими друзьями? Об этом – в программе "Юмор на все времена".