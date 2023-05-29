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29 мая, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": Лариса Шепитько и Элем Климов

"Звезды советского экрана": Лариса Шепитько и Элем Климов

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"Восхождение не куда-то, а к самому себе, к лучшему, что есть в нас, что делает нас людьми", – так Лариса Шепитько рассказывает о своем фильме "Восхождение". Стенограмму беседы с режиссером опубликовали в январском номере журнала "Советский экран" за 1978 год.

Картина к этому времени прогремела по всему миру. Зрители ею восторгаются, но даже не догадываются, что "Восхождение" едва не разрушило семейную жизнь ее создателя. Муж Шепитько – Элем Климов – в момент создания киноленты уходит из дома.

Сколько попыток потребовалось Элему Климову, чтобы обратить на себя внимание Шепитько? Как ее приносили на съемки на носилках? Почему Ларису Шепитько все боялись? За что Элем Климов возненавидел свою жену, а затем полюбил с новой силой? Как погибла Лариса Шепитько? И почему ее муж перестал снимать?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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