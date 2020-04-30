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30 апреля, 12:10

Культура

"В главной роли": Аркадий Инин

"В главной роли": Аркадий Инин

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Веселый человек, юморист, сценарист лирических комедий Аркадий Инин мог остаться ведущим инженером на производстве или написать диссертацию и начать преподавать в институте. Но в его судьбу вмешались нерадивые доярки и выпивохи-трактористы.

Позже его поманила последняя страница "Литературной газеты", и окончательно помогла определиться с профессией приемная комиссия ВГИКа.

Почему Аркадий Инин стал сначала автором сатирических куплетов и только потом – юмористических рассказов? Какую роль в его карьере сценариста сыграли дыры в семейном бюджете? И что он считает самым главным в жизни? Об этом – в программе "В главной роли".

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