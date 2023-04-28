В России стали реже смотреть советское кино

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В 2023 году время, которое россияне тратят на просмотр советских фильмов, сократилось на 13% в годовом выражении, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование стримингового сервиса Movix.

В исследовании отмечается, что с января по март 2022 года киноленты СССР смотрели 37,7 тысячи часов, а за аналогичный период в 2023 году – 29,4 тысячи часов. Кроме того, советское кино больше всего смотрят в январе – в среднем на 38% чаще, чем в другие месяцы. Аналитики связывают это с новогодними каникулами, на которых принято смотреть советские фильмы.

Среди наиболее популярных советских фильмов отмечают "Мойдодыр", "Любовь и голуби", "Морозко", а также "Девчата" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Ранее сообщалось, что в России снимут продолжение фильма "Чебурашка". Первая часть перезапуска серии вышла 1 января 2023 года и стала самой кассовый в истории российского проката, обогнав фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года.

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