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Культура

"Тайны кино": "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь"

"Тайны кино": "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь"

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Роман "Как закалялась сталь" советского писателя Николая Островского про жизнь и судьбу пламенного революционера Павки Корчагина стал культовым для многих поколений. Каждая экранизация этого произведения оказывалась настоящим событием в мире кино. Актер же, игравший главную роль, в одночасье превращался во всесоюзную звезду.

Так произошло со студентом Щукинского училища Василием Лановым, исполнившим в 1956 году главную роль в фильме Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". А в 1972 году в многосерийном телефильме Николая Мащенко "Как закалялась сталь" самоотверженного революционера сыграл Владимир Конкин, для которого эта работа тоже стала путевкой в жизнь.

Какая трагедия случилась в жизни первого исполнителя роли Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь" 1942 года – Виктора Перист-Петренко? Из-за чего Георгий Юматов долгие годы был обижен на Василия Ланового? Почему чуть не закрыли картину Александра Алова и Владимира Наумова? И от кого получил благословение на съемки в фильме про Павла Корчагина Владимир Конкин?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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