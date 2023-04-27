"Тайны кино": "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь"

Роман "Как закалялась сталь" советского писателя Николая Островского про жизнь и судьбу пламенного революционера Павки Корчагина стал культовым для многих поколений. Каждая экранизация этого произведения оказывалась настоящим событием в мире кино. Актер же, игравший главную роль, в одночасье превращался во всесоюзную звезду.

Так произошло со студентом Щукинского училища Василием Лановым, исполнившим в 1956 году главную роль в фильме Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". А в 1972 году в многосерийном телефильме Николая Мащенко "Как закалялась сталь" самоотверженного революционера сыграл Владимир Конкин, для которого эта работа тоже стала путевкой в жизнь.

Какая трагедия случилась в жизни первого исполнителя роли Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь" 1942 года – Виктора Перист-Петренко? Из-за чего Георгий Юматов долгие годы был обижен на Василия Ланового? Почему чуть не закрыли картину Александра Алова и Владимира Наумова? И от кого получил благословение на съемки в фильме про Павла Корчагина Владимир Конкин?

Об этом – в программе "Тайны кино".