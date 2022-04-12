Дэниел Рэдклифф заявил, что планирует снять фильм

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Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф заявил, что намерен снять собственный фильм, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам актера, к этой работе он приступит через пару лет, поскольку в ближайшие 18 месяцев будет активно занят на съемках и других проектах.

Рэдклифф пока не раскрыл, о чем будет его картина, хотя и начал писать сценарий. На данный момент известно только то, что артист планирует посвятить свою работу закулисному миру кино.

В декабре 2021 года сообщалось о рекордной сделке по продаже издания первого романа о Гарри Поттере. Книга 1997 года в твердом переплете была продана за 471 тысячу долларов.

