Джоан Роулинг объяснила, зачем нужен сериал по "Гарри Поттеру"

Фото: Scott Garfitt/AP/ТАСС

Сериал по фильмам о Гарри Поттере позволит лучше раскрыть всех персонажей и знаменитый волшебный мир. Об этом на своей странице в Twitter сообщила автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Особенно важным в работе над сериалом автор книг считает показать полтергейста Хогвартса Пивза. В фильмах героя не показывали.

"Пивз – это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал", – сообщила Роулинг.

Вместе с тем автор поделилась беспокойством из-за появившегося в Сети негатива в отношении нового сериала. При этом, как уточнила Роулинг, она готова к потоку хейта и "запаслась на этот случай шампанским".

Сериал о Гарри Поттере был анонсирован HBO Max 12 апреля. Участие в его съемках также примет Warner Bros. Television. Роулинг выступит при создании картины исполнительным продюсером.

