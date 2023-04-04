Warner Bros близка к соглашению о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере – СМИ

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Discovery близка к соглашению о создании онлайн-сериала по книгам о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что на основе каждой из семи книг снимут по сезону. Отмечается, что над соглашением с писательницей Джоан Роулинг работают гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс.

Роулинг должны вовлечь в создание сериала, чтобы убедиться, что он соответствует ее книгам.

Ранее СМИ сообщали, что компания Warner Bros. приступила к разработке новой франшизы по мотивам книг о волшебнике Гарри Поттере. Отмечалось, что новый фильм якобы будет основан на пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", которую также написала Джоан Роулинг.

Действие произведения разворачивается спустя 19 лет после окончания серии романов о Гарри Поттере. Новым центральным героем в пьесе стал младший сын волшебника.

Однако позже кинокомпания опровергла эту информацию, назвав такие сообщения ложью.

В начале февраля актер Руперт Гринт, сыгравший роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сообщил, что рассчитывает на перезапуск франшизы в виде сериала. По мнению актера, такой формат сможет более полно передать сюжет книг-первоисточников.



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