Актер Руперт Гринт сообщил, что хотел бы увидеть перезапуск "Гарри Поттера" в виде сериала

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Актер Руперт Гринт, сыгравший роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сообщил, что хотел бы увидеть перезапуск успешной франшизы в виде сериала. Об этом он сообщил в интервью изданию GQ.

По мнению Гринта, когда–нибудь фильмы все равно будут пересняты. Актер добавил, что формат сериала по "Гарри Поттеру" однозначно окажется удачным.

Также Руперт Гринт поделился своими ощущениями касательно того, что роль Рона Уизли может достаться другому актеру. По его словам, тяжело отпустить образ этого героя, потому что он воплотил его в жизнь и ассоциировал себя с Роном. Тем не менее Гринт заявил, что готов передать эстафетную палочку, позволив сыграть эту роль кому–нибудь еще.

Ранее Руперт Гринт прокомментировал высказывания Джоан Роулинг о трансгендерах. Тогда он сравнил писательницу с тетушкой, с которой не всегда согласен, но которая продолжает оставаться тетушкой.

Коллега Гринта по фильмам о Гарри Поттере Том Фелтон, который исполнил роль Драко Малфоя, сообщал ранее, что на съемках первых двух картин франшизы действовала система штрафов для детей–актеров. По его словам, каждый раз, когда дубль был испорчен из–за смеха или неподобающего поведения, виновнику показывали "красную карточку", и тот должен был положить 10 фунтов в специальную сумку. Собранная по итогу сумма направлялась на благотворительность.

В январе стало известно о том, что фильмы о Гарри Поттере перестанут быть доступны в российских онлайн–кинотеатрах с 1 февраля. Это связано с тем, что "КиноПоиск" является партнером Amediateka, поэтому онлайн–кинотеатру предоставляется определенный доступ к контенту.

Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

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