Том Фелтон рассказал о штрафах за смех на съемках "Гарри Поттера"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, что на съемках первых двух картин франшизы действовала система штрафов для детей-актеров. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Фелтона, юные актеры часто портили дубли во время съемок, поэтому на площадке для них были введены особые правила: каждый раз, когда дубль был испорчен из-за смеха или неподобающего поведения, виновнику показывали "красную карточку". Это означало, что ребенок должен положить 10 фунтов в специальную сумку, содержимое которой в конце съемок направлялось на благотворительность.

Актер полагает, что этот способ сохранения дисциплины был неплохой задумкой, однако система срабатывала не всегда. Фелтон отметил, что сыгравший Рона Уизли Руперт Гринт был рекордсменом по выплаченным штрафам.

"Я думаю, он отдал более 2,5 тысячи фунтов только в первые два фильма, такова была его неспособность контролировать себя, когда он хихикал", – рассказал актер.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. начала работу над спин-оффом "Гарри Поттера". В проекте принимает участие автор оригинальных книг Джоан Роулинг. По данным СМИ, будущий спин-офф станет сериалом, который могут представить на стриминговом сервисе Warner HBO.

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