Звезда "Гарри Поттера" снимется в сиквеле фильма "Джокер" – СМИ

Фото: AP/Michael Sohn
Ирландский актер Брендан Глисон, исполнивший роль Аластора Грюма в фильмах о Гарри Поттере, получил роль в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает издание Deadline.
Однако официальных комментариев от Warner Bros. в настоящее время нет. Также сообщается, что актриса Зази Битц исполнит роль Софи Дюмон. Режиссером картины выступит Тодд Филлипс, который также напишет сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером.
Начать производство сиквела планируется в декабре 2022 года, а его премьера должна состояться 4 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Отмечалось, что Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага. На ее место Феникс просил утвердить Руни Мару.
Фанатам рассказали о работе над вторым фильмом "Джокер"
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