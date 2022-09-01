Звезда "Гарри Поттера" снимется в сиквеле фильма "Джокер" – СМИ

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Ирландский актер Брендан Глисон, исполнивший роль Аластора Грюма в фильмах о Гарри Поттере, получил роль в сиквеле "Джокера" Тодда Филлипса, сообщает издание Deadline.

Однако официальных комментариев от Warner Bros. в настоящее время нет. Также сообщается, что актриса Зази Битц исполнит роль Софи Дюмон. Режиссером картины выступит Тодд Филлипс, который также напишет сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером.

Начать производство сиквела планируется в декабре 2022 года, а его премьера должна состояться 4 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Отмечалось, что Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага. На ее место Феникс просил утвердить Руни Мару.

