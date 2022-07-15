Раскрыты подробности сюжета сиквела "Джокера"

Фото: кадр из фильма "Джокер"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – Warner Bros.
В сиквеле "Джокера" главный герой в исполнении Хоакина Феникса сбежит из психиатрической тюремной лечебницы и встретит героиню Леди Гаги, рассказал основатель портала о кино World of Reel и кинокритик агрегатора рецензий Rotten Tomatoes Джордан Руми.
"Их история – не простой роман. Это отношения Тома и Джерри. Если сценарий настоящий, то фильм будет в 50 раз более жестоким любого другого фильма по популярным комиксам", – подчеркнул Руми.
Он добавил, что в картине запланировано много сцен с пытками и убийствами.
Съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Отмечалось, что Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага.
Уточнялось, что за съемки в сиквеле и триквеле "Джокера" Феникс получит 50 миллионов долларов. Отмечалось, что актер снова хочет сыграть главного героя, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в 2021 году.
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