Фото: кадр из фильма "Джокер"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – Warner Bros.

Съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Главную роль исполнит Хоакин Феникс, сообщает "Газета.ру".

Однако официальное название картины и детали сюжета пока неизвестны. При этом кинокомпания Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага. На ее место Феникс просил утвердить Руни Мару.

До этого сообщалось, что за съемки в сиквеле и триквеле "Джокера" Феникс получит 50 миллионов долларов. Отмечалось, что актер снова хочет сыграть главного героя, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в 2021 году.

Ранее стало известно, что экранизация игры "Мортал Комбат" получит сиквел. Сценарий к картине напишет Джереми Слейтер, работавший над сериалом "Лунный рыцарь" студии Marvel.

