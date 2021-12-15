Кэмерон показал новые кадры со съемочной площадки сиквела "Аватара"

Фото: twitter.com/officialavatar
Канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал кадры со съемочной площадки сиквела "Аватара". Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
Режиссер рассказал, что съемки второй части фантастической ленты оказались по-настоящему безумными. Продолжение истории находится в производстве, лишь благодаря тому что первый фильм продемонстрировал рекордные кассовые сборы.
Кэмерон отметил, что в сиквелах "Аватара" будет показана вся его любовь к океану. По словам режиссера, события второй и третьей частей истории будут разворачиваться преимущественно в воде. Из-за этого актерам даже пришлось проходить обучение у профессиональных дайверов.
.@JimCameron recently sat down with @EW and shared a few exclusive photos from the #AvatarSequels. Check out the photos 😍 and read James Cameron's interview here:https://t.co/bWVVXsNjxj pic.twitter.com/SVUa5IPwFs— 20th Century Studios (@20thcentury) December 15, 2021
Ранее продюсер картины "Аватар-2" Джон Ландау рассказал о некоторых деталях сюжета предстоящего фантастического фильма. По его словам, в сиквеле главные герои первого фильма – бывший солдат с Земли Джейк Салли и представительница коренного населения планеты Пандора Нейтири – предстанут в качестве семейной пары, воспитывающей детей.
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