Кэмерон показал новые кадры со съемочной площадки сиквела "Аватара"

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал кадры со съемочной площадки сиквела "Аватара". Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Режиссер рассказал, что съемки второй части фантастической ленты оказались по-настоящему безумными. Продолжение истории находится в производстве, лишь благодаря тому что первый фильм продемонстрировал рекордные кассовые сборы.

Кэмерон отметил, что в сиквелах "Аватара" будет показана вся его любовь к океану. По словам режиссера, события второй и третьей частей истории будут разворачиваться преимущественно в воде. Из-за этого актерам даже пришлось проходить обучение у профессиональных дайверов.

.@JimCameron recently sat down with @EW and shared a few exclusive photos from the #AvatarSequels. Check out the photos 😍 and read James Cameron's interview here:https://t.co/bWVVXsNjxj pic.twitter.com/SVUa5IPwFs