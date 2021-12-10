Продюсер "Аватара 2" рассказал о сюжете предстоящего фильма

Фото: кадр из фильма "Аватар"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Fox Film Corporation

Продюсер картины "Аватар 2" Джон Ландау рассказал о некоторых деталях сюжета предстоящего фантастического фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает издание Total Film.

По его словам, в сиквеле главные герои первого фильма – бывший солдат с Земли Джейк Салли и представительница коренного населения планеты Пандора Нейтири – предстанут в качестве семейной пары, воспитывающей детей.

Источником конфликта сюжета вновь станет корпорация RDA, которая решит возобновить добычу ценных ископаемых на далекой планете. Салли и его семья будут вынуждены бежать в сторону рифа – места, которое считается безопасным. Там они встретятся с другим кланом синекожих гуманоидов.

Также Ландау пояснил, что все дальнейшие продолжения "Аватара" будут иметь непосредственную сюжетную связь.

"Мне кажется, что сила этой истории в том, что Джеймс всегда делает в любом из своих фильмов: он пишет [сценарии] на универсальные темы, они не укладываются в один жанр. А если задуматься, то становится ясно, что нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что придется пройти родителям, чтобы защитить своих детей?" – отметил продюсер.

Ранее Вин Дизель сообщил, что может получить роль во второй части "Аватара". Также в новой картине франшизы снимутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи и Сигурни Уивер, сыгравшие также и в первом фильме "Аватар", вышедшем в 2009 году. Премьера второй части запланирована на декабрь 2022 года.