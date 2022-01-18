Появился первый трейлер "Лунного рыцаря" Marvel

Фото: кадр из фильма "Лунный рыцарь"; режиссер – Джастин Бенсон; производство – Marvel Studios Inc.
Студия Marvel опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер сериала "Лунный рыцарь", основанного на одноименном комиксе.
Главный герой истории – бывший морской пехотинец Макс Спектор, страдающий диссоциативным расстройством личности. По сюжету во время операции в египетской пустыне его спас бог луны Хонсу, а он взамен стал земным воплощением бога.
Лунного рыцаря исполнит американский актер Оскар Айзек, известный по роли пилота По Дэмерона в новой трилогии "Звездных войн". Также в проекте снимутся Мэй Каламави и Итан Хоук. Последний исполнит роль главного антагониста.
Премьера мини-сериала намечена на 30 марта. Его покажет стриминговый сервис Disney+. Всего запланировано шесть эпизодов продолжительностью 40–50 минут.
Ранее стало известно, что актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов сыграют в российском сериале для Netflix "Ничего особенного". В съемках проекта также примут участие Ольга Ломоносова, Полина Пушкарук, Антон Санкевич и другие артисты. Режиссером выступит Илья Маланин.
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