Появился первый трейлер "Лунного рыцаря" Marvel

Фото: кадр из фильма "Лунный рыцарь"; режиссер – Джастин Бенсон; производство – Marvel Studios Inc.

Студия Marvel опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер сериала "Лунный рыцарь", основанного на одноименном комиксе.

Главный герой истории – бывший морской пехотинец Макс Спектор, страдающий диссоциативным расстройством личности. По сюжету во время операции в египетской пустыне его спас бог луны Хонсу, а он взамен стал земным воплощением бога.

Лунного рыцаря исполнит американский актер Оскар Айзек, известный по роли пилота По Дэмерона в новой трилогии "Звездных войн". Также в проекте снимутся Мэй Каламави и Итан Хоук. Последний исполнит роль главного антагониста.

Премьера мини-сериала намечена на 30 марта. Его покажет стриминговый сервис Disney+. Всего запланировано шесть эпизодов продолжительностью 40–50 минут.



Ранее стало известно, что актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов сыграют в российском сериале для Netflix "Ничего особенного". В съемках проекта также примут участие Ольга Ломоносова, Полина Пушкарук, Антон Санкевич и другие артисты. Режиссером выступит Илья Маланин.

