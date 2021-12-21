Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся в российском сериале для Netflix

Фото: кадр из фильма "Серебряные коньки"; режиссер – Михаил Локшин/производство – "Централ Партнершип", ГПМ КИТ, "Кинослово", Студия "ТриТэ" Никиты Михалкова
Актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов сыграют в российском сериале для Netflix "Ничего особенного". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стриминговой платформы.
"Мы рады, что Netflix вновь предоставил нам возможность рассказать зрителям всего мира историю из России. Вместе с профессиональными актерами, такими как Юра Борисов и Даша Мельникова, артисты с особенностями развития сделали этот проект по-настоящему особенным", – отметили продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Проект расскажет о молодом актере, который становится волонтером в фонде помощи людям с особенностями развития. По мере работы с подопечными он находит ответы на свои вопросы, а также помогает близким по-другому взглянуть на жизнь.
В съемках проекта также примут участие Ольга Ломоносова, Полина Пушкарук, Антон Санкевич и другие артисты. Режиссером выступит Илья Маланин. Дата выхода сериала пока не сообщается.
Ранее стало известно, что российский актер Александр Кузнецов принял участие в съемках фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора". Он исполнил роль Гельмута Вайса – одного из первых американских мракоборцев.
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