Режиссер подтвердил работу над сиквелом "Джокера"

Фото: кадр из фильма "Джокер"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – Warner Bros.

Режиссер картины "Джокер" Тодд Филлипс подтвердил работу над сиквелом ленты. Он опубликовал обложку сценария для второй части, созданного им совместно со Скоттом Сильвером, сообщает "Газета.ру".

Рабочее название будущего фильма – Joker: Folie à Deux. Уточняется, что это французский термин, означающий форму индуцированного психоза, при котором у нескольких людей фиксируется одно и то же психическое расстройство в одно и то же время.

Кроме того, режиссер картины выложил в Сеть фотографию актера Хоакина Феникса, который в первой части сыграл главного героя.

Ранее сообщалось, что съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Отмечалось, что Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага. На ее место Феникс просил утвердить Руни Мару.